OL : Téléphone interdit à Lyon, la fête est finie

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Parmi les changements intervenus à Lyon depuis la venue de Peter Bosz, il y a désormais l'interdiction faite aux joueurs d'utiliser un téléphone mobile avant les matchs de Ligue 1 et d'Europa League.

Qui dit nouveau coach dit nouvelle méthode, et en recrutant Peter Bosz, Jean-Michel Aulas se doutait bien que ce dernier n'allait pas vraiment marcher sur les traces de Rudi Garcia. Déterminé à laisser son empreinte dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, le technicien néerlandais a bouleversé totalement les choix tactiques de l'OL, mais il a également modifié la vie de son vestiaire. Comme il l'explique dans Le Parisien, Bosz a notamment changé la donne concernant l'usage du téléphone par ses joueurs. S'il n'est pas anti-mobile, l'entraîneur lyonnais estime que tout n'est pas permis et il l'a fait directement savoir à son effectif. Laissant la place au dialogue, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam reste tout de même droit dans ses bottes.

Mobile coupé, les joueurs de Lyon ont des ordres

« J’ai interdit le téléphone avant les matchs, pendant la réunion ou quand les joueurs sont sur la table de massage. Car, pour moi, c’est un manque de respect par rapport au kiné qui s’occupe de ton corps. Mais un joueur m’a dit: "Coach, je suis tout seul sur une machine pendant une heure, il n’y a personne d’autre dans la pièce, est-ce que je peux prendre mon téléphone ?" Il m’a convaincu, a expliqué l’entraîneur néerlandais de l’Olympique Lyonnais, qui justifie ainsi cette décision de fixer de nouvelles règles internes. Je sais que le monde a changé, mais il doit quand même y avoir des règles. J’en ai mis en place certaines, mais les joueurs ont le droit d’essayer de me convaincre qu’une règle n’est pas bonne et qu’il faut la modifier. Je suis ouvert, les joueurs peuvent venir dans mon bureau. Je ne suis pas un policier. Si le joueur a un bon argument, j’écoute, je réfléchis et, de temps en temps, je change la règle. »