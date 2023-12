Taylor Swift contre l'OL, l'incroyable erreur du calendrier

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La tournée de Taylor Swift suscite un engouement gigantesque et les places pour les concerts de Lyon se sont arrachées en quelques secondes. Sauf que les dates choisies pour les spectacles de la star américaine risquent de poser un énorme problème à l'OL.

Lorsqu’ils ont été contactés par les producteurs de la tournée planétaire de Taylor Swift, qui bat des records d’affluence, afin de connaître les dates de disponibilité du Groupama Stadium, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais n’ont visiblement pas eu suffisamment d’imagination, ou alors, ils avaient une confiance totale dans leur équipe de football. C’est en effet les 2 et 3 juin que plus de 130.000 Swifties, ainsi sont surnommés les fans de Taylor Swift, sont attendus dans la capitale des Gaules. Un rendez-vous que ces derniers ne manqueraient pour rien au monde, puisque avoir un ticket pour les concerts de l’artiste américaine relève de la bataille rangée. Seul problème, l’équipe de football de l’Olympique Lyonnais se traîne en bas du classement de Ligue 1 et l’idée de jouer les barrages de maintien dans l’élite du foot français n’est pas une aberration. Et c’est là que le dossier devient croustillant comme l’a remarqué Le Progrès.

Taylor Swift plus forte que le football

Car le match retour de ce barrage de maintien en Ligue 1, qui opposera le 16e du classement de L1 au vainqueur du barrage de montée de L2, est programmé le 2 juin, l’avantage étant donné au club de l’élite par rapport à l’équipe de Ligue 2. Autrement dit, si l’Olympique Lyonnais est embarqué dans cette galère, alors il recevra son adversaire pour le maintien le 2 juin au Groupama Stadium où se déroulera au même moment le premier des deux concerts de Taylor Swift. Sachant que le report de ce show et totalement impossible et que l’OL se ruinerait à verser des indemnités en cas d’annulation de sa propre initiative, John Textor n’a plus qu’à mettre un cierge à Fourvière pour éviter ce scénario.

La LFP ne changera pas cette date, et aucun stade de Lyon, notamment Gerland, ne pouvant répondre aux exigences d’un tel match, l'OL pourrait devoir défendre ses chances de maintien ailleurs que chez lui. Interrogé par le quotidien régional sur ce souci actuellement mineur, mais qui pourrait devenir énorme, l’OL a répondu d’un laconique : « C’est prématuré pour l’instant. » Gouverner c’est prévoir, et visiblement là l’Olympique Lyonnais avait tout prévu, sauf l’imprévu.