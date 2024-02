Stop les insultes, Rothen défie les supporters de l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pour avoir critiqué Pierre Sage avant le match face à Lille, Jérome Rothen s'est fait copieusement reprendre de volée. L'animateur assume toutefois son discours et tente de s'expliquer.

Jérome Rothen s’est pris une volée de bois vert pendant toute la journée de jeudi. L’animateur de RMC avait eu le malheur de fustiger Pierre Sage et son discours trop prudent avant le match de Coupe de France face à Lille. L’entraineur de l’OL avait expliqué que la priorité allait au maintien en Ligue 1, et donc que ce match de Coupe en semaine passait au second plan. La réaction de Rothen avait été salée, et celle du club rhodanien avait aussi été moqueuse, à l’image de cette déclaration d’Anthony Réveillère. « Il y a eu des petites réflexions, je tourne, je ne tourne pas. On joue à pile ou face. Déjà, il faut connaitre le foot, il faut connaitre le métier d’entraineur », avait glissé l’ancien défenseur de l’OL désormais consultant pour la chaine du club. Indéniablement, Jérome Rothen était ciblé.

Rothen continue de s'en prendre à Pierre Sage

Des critiques qui ont forcément touché l’ancienne patte gauche du PSG, qui n'a pas manqué l'occasion de réagir dans sa propre émission. Et Jérome Rothen d’assumer à 100 % ses propos, mais en précisant toutefois que les choix de Pierre Sage ont été très bons, mais que c’est en revanche le discours tenu qui ne l’a pas du tout convaincu. « Mon avis attaquait le discours de Pierre Sage, et non pas ses choix. Donc calmez-vous sur les insultes. Donc je ne retire rien de ce que j’ai dit. Je continuerai à défendre les compétitions et l’état d’esprit de compétiteur quand tu es l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. C’est un club avec des moyens qui sont bien supérieurs à la moyenne, heureusement que Lyon peut jouer deux compétitions dans l’année. Sans dire il y a une priorité sur l’une et l’autre on la laisse. Je suis désolé, il n’y a pas de priorité, arrêtez de vous branler le cerveau (sic) avec des priorités », a lancé de manière très musclée un Jérome Rothen qui s’est ensuite attaqué plus personnellement à Pierre Sage et à son manque d’expérience d’un vestiaire de haut niveau. Des réponses qui n’ont pas du tout convaincu les fans de l’OL, pour qui Jérome Rothen aurait du s’excuser platement d’avoir condamné l’entraineur lyonnais avant même le match.