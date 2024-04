Stéphanie Frappart envoie l'OL en finale, Valenciennes accuse

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mardi soir, l’OL a validé son ticket pour la finale de la Coupe de France en s’imposant 3-0 contre Valenciennes. Un match au cours duquel l’arbitre Stéphanie Frappart a pris des décisions très contestées.

Vainqueur de Valenciennes mardi soir (3-0), l’Olympique Lyonnais a fait respecter la logique en demi-finale de la Coupe de France au Groupama Stadium. La meilleure équipe a gagné, il n’y a pas vraiment de débat là-dessus. En revanche, les décisions de Stéphanie Frappart lors de cette rencontre sont au cœur des débats ce mercredi. Et pour cause, la seule femme à arbitrer au niveau professionnel en France a d’abord annulé un but inscrit par Siriné Doucouré juste avant la mi-temps, et qui aurait pu permettre aux Nordistes de faire la course en tête. Cette décision peut faire débat et ne fait pas office de scandale, la surprise étant que l'arbitre n'ait pas vu la faute sur Jake O'Brien sans l'aide de la VAR. Mais quelques minutes plus tard, au retour des vestiaires, Stéphanie Frappart a accordé un penalty très contestable en faveur de l’Olympique Lyonnais pour une faute supposée de Joffrey Coufaut sur Alexandre Lacazette.

🚨 Stephanie Frappart a été notée UN SUR 10 par le journal @lequipe pour OL-VAFC. 🤯🤯#OLVAFC pic.twitter.com/TfqEYxmSIH — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) April 2, 2024

L’accumulation de ces deux décisions est difficile à encaisser pour Valenciennes. « C’est dur de trouver les mots. Il y a ce penalty… je n’ai pas revu les images mais ça me paraît très léger. Je fais la même chose une minute avant, je me jette sur le défenseur et elle ne siffle pas. Est-ce que c’est parce que c’est un grand club ? Je ne sais pas, je pèse mes mots. Ils peuvent me suspendre s’ils veulent, je n’en ai rien à faire. C’est dur d’accepter. Ils devraient se poser des questions au niveau de l’arbitrage » a pesté le joueur valenciennois Anthony Knockaert. L’entraîneur valenciennois Ahmed Kantari est sur la même ligne que son joueur. Selon lui, l’arbitrage de Stéphanie Frappart a été totalement à charge contre son équipe.

Stéphanie Frappart, la pilule ne passe pas à Valenciennes

« On marque un but, il n’y a pas faute, clairement. Il faut dire ce qu’il en est. Eux marquent un but sur penalty alors que c’est Lacazette qui vient s’empaler sur mon défenseur (Joffrey Cuffaut). Je ne vais pas taper sur l’arbitrage, chacun se fera sa propre opinion et prendra ses responsabilités mais forcément, quand on voit la première mi-temps qu’on a faite, on se dit que ce fait de jeu a quand même beaucoup pesé dans la balance » regrette l’entraîneur de Valenciennes. L’arbitrage de Stéphanie Frappart n’a donc pas été du goût des Nordistes, mais L’Equipe n’a pas non plus épargné l’arbitre internationale de 40 ans, qui a hérité de la terrible note de 1/10 pour son match jugé désastreux en demi-finale de la Coupe de France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Sur les réseaux sociaux, Stéphanie Frappart a fait l’objet de critiques et de moqueries. « Voici probablement LA REPRÉSENTANTE de l’arbitrage français pour l’Euro 2024… Rions de notre arbitrage pittoresque. Une honte ! », Je m’engage à faire un tweet par jour jusqu’à que Stéphanie Frappart arrête d’arbitrer », « J'ai défendu madame Frappart pendant des mois. Marre des critiques exacerbées avec toujours ce petit relent de misogynie caché, ou non d'ailleurs. Mais l'arbitrage de hier soir marque un point de non retour. Elle n'a pas le niveau et doit partir au plus vite du haut niveau » ou encore « Toute l’année on veut plus de femmes dans le foot. Et puis on voit un match de Stéphanie Frappart » peut-on lire sur X, où les critiques pleuvent à l’égard d’une arbitre qui ne fait définitivement plus l’unanimité et qui risque de subir les remontrances de sa direction après son match complètement ratée entre l’OL et Valenciennes.