Sonny Anderson est prévenu, l'OL regardera BeIN Sports

Par Adrien Barbet

Récemment nommé conseiller sportif d'OL Groupe, Sonny Anderson fait son retour à Lyon. Également consultant pour beIN Sports, l'ancien attaquant brésilien va jongler entre les deux postes. Vincent Ponsot a mis en garde l'ancien buteur.

Buteur star de l'OL entre 1999 et 2003, Sonny Anderson a marqué l'histoire du club rhodanien. À 52 ans, le natif de Goiatuba est de retour dans la ville des lumières, cette fois-ci avec une autre fonction. Celle d'un conseiller sportif. Sonny Anderson aura la lourde tâche d'épauler Laurent Blanc dans ses missions et de conseiller Jean-Michel Aulas sur des décisions sportives. Alors que l'OL est en grande difficulté, le Brésilien souhaite offrir son expérience et son expertise pour redorer le blason de Lyon. Toutefois, l'ancien joueur du FC Barcelone conservera son poste de consultant chez beIN Sports et pourra être amené à s'exprimer sur l'OL lors des retransmissions ou des émissions. Une situation qui pourrait mettre Sonny Anderson dans l'embarras en cas de mauvaise performance de l'équipe. Vincent Ponsot a tenu à faire passer un message concernant la double casquette de Sonny Anderson.

Sonny Anderson devra rester fidèle à l'OL

« Je comprends les interrogations. Ça dépend ce qu’on attend de lui. Il est conseiller extérieur, avec une liberté de ton. On lui demande d’avoir cet œil extérieur, il aura du recul. Il représente beaucoup des choses à l’OL. Je pense que par son passé de joueur, il va nous apporter. On va le solliciter sur des choses, mais lui aussi pourra nous dire lorsqu’il remarque quelque chose. Il interviendra à la demande de Laurent Blanc. Il participera au recrutement, mais il ne remplacera pas Bruno ni Laurent. Il pourra avoir un œil avec son autre mission à beIN Sports. Je pense qu’il n'aura pas de problème à dire les choses. À l’intérieur, on doit s'exprimer, mais à l’extérieur, il faut être unis » a déclaré le directeur général de l'OL lors de l'émission Tant qu’il y aura des Gones. Vincent Ponsot prévient Sonny Anderson, il pourra s'exprimer librement mais devra continuer de soutenir l'OL même dans des moments difficiles et ne pas tirer sur l'ambulance en cas de mauvaise période, comme les consultants peuvent le faire régulièrement. Actuellement neuvième de la Ligue 1, Lyon entame un sprint final pour revenir en coupe d'Europe.