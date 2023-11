Sampaoli très loin de l'OL, Grosso peut respirer

Dans : OL.

Limogé par Flamengo au mois de septembre, Jorge Sampaoli a été cité parmi les potentiels successeurs de Fabio Grosso à l’OL.

Jorge Sampaoli a laissé un excellent souvenir en France, où il a qualifié l’Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions avant de démissionner quelques semaines plus tard. Ses expériences suivantes au FC Séville et à Flamengo ont été nettement moins concluantes, mais le technicien argentin garde une belle cote sur le marché européen. La preuve, l'Olympique Lyonnais songe à lui en cas de départ de Fabio Grosso d’après certaines rumeurs qui peinent toutefois à trouver une confirmation.

A l’heure où l’entraîneur de l'OL est plus menacé que jamais, une arrivée sur le banc rhodanien de Jorge Sampaoli est-elle possible ? Difficile de le savoir. Ce qui est certain en revanche, c’est que John Textor doit faire très vite s’il veut s’attacher les services du bouillant entraîneur argentin de 63 ans. Et pour cause, Goal dévoile que Jorge Sampaoli est en passe de rebondir du côté de Boca Juniors. Rien n’est encore bouclé de manière définitive, mais le prestigieux club argentin cherche un entraîneur des contacts très avancés ont été noués avec Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli bientôt nommé à Boca Juniors ?

L’OL a encore un peu de temps devant lui car la nomination de Jorge Sampaoli à Boca Juniors dépend de la nomination ou non de Riquelme aux élections présidentielles du club. Mais cela semble plutôt bien engagé pour que l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille s’assoit sur le banc de Boca Juniors dans les semaines à venir… sauf si Lyon arrive avec une offre impossible à refuser de manière très vite, à savoir dans les prochains jours. Or, la tendance n’est pas à un départ immédiat pour Fabio Grosso puisque John Textor souhaite attendre les déplacements à Monaco puis à Marseille avant de conforter ou de virer l’entraîneur italien. D’ici là, Jorge Sampaoli aura peut-être officiellement retrouvé un club.