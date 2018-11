OL : Sans tambour ni trompette, Lyon riposte aux accusations

Dans : OL.

Cette semaine, des riverains du Groupama Training Center ont fait entendre leur voix afin de se plaindre du bruit généré par les supporters et supportrices de l'Olympique Lyonnais lorsque l'équipe féminine évolue sur le terrain d'honneur qui lui est réservé. Ces voisins mécontents menaçaient même d'attaquer le club, ce qui a forcément fait réagir l'OL. Ce vendredi, dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a vivement réagi aux accusations des riverains concernés.

« Pour faire suite aux remarques de certains riverains, dont les habitations jouxtent le centre d’entraînement de l’Olympique Lyonnais à Décines, relatives à l’ambiance festive lors des matchs de l’équipe féminine de l’OL, l’Olympique Lyonnais tient à préciser qu’il s’est toujours efforcé de concilier le soutien à son équipe championne d’Europe et le respect de la tranquillité du voisinage.

Ainsi, dès la phase de conception du stade, l’Olympique Lyonnais a décidé de construire le terrain d’honneur de l’équipe féminine – terrain également utilisé par l’équipe réserve masculine jouant en National 2 et par l’équipe de Youth League – le plus loin possible des habitations.

L’Olympique Lyonnais tient à souligner que ce terrain, équipé d’une tribune de 1 500 places, a toujours été mentionné dans le projet de l’Olympique Lyonnais à Décines ainsi que dans les différents documents administratifs, notamment dans le Permis de Construire.

Dès février 2018, grâce au rôle de médiateur joué par la Mairie de Décines, l’Olympique Lyonnais a accepté de ne plus autoriser l’utilisation de tambours, percussions et/ou mégaphones lors des matchs de l’OL Féminin se jouant le dimanche ou en soirée après 18h au Centre d’Entrainement. Il en découlait que les groupes de supporters pouvaient utiliser l’ensemble de leurs supports de soutien à nos joueuses lors des autres matchs, en particulier ceux du samedi après-midi avant 18h.

En parallèle, l’Olympique Lyonnais a effectué une étude acoustique – capteurs de son installés le long de la rue Sully – qui a démontré que les différents bruits d’ambiance lors des matchs étaient dans la norme acceptable pour un samedi après-midi.

Néanmoins, toujours soucieux d’être à l’écoute des riverains et afin d’essayer d’améliorer cette cohabitation, l’Olympique Lyonnais est disponible pour rencontrer l’ensemble des parties prenantes que sont la Mairie de Décines, les riverains et les groupes de supporters », a indiqué l’Olympique Lyonnais, qui souhaite dédramatiser cette histoire qui concerne quelques rares matches par saison.