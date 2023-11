Sampaoli à l’OL, Textor s'indigne, les indices pleuvent ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Fabio Grosso est toujours en place, mais la désastre vécu face à Lille l’a énormément fragilisé. Les noms de ses successeurs sont déjà évoqués, et la piste Jorge Sampaoli, démentie par John Textor, a pourtant du sens.

John Textor est de retour à Lyon. Si sa venue est liée au passage devant la DNCG où il a à coeur de prendre sa revanche sur ce qu’il s’est passé l’été dernier, le propriétaire américain de l’OL pourrait profiter de ce passage entre Rhône et Saône pour taper du poing sur la table. Il suffit de voir la façon dont il gère le club de Botafogo pour se rendre compte que faire sauter l’entraineur en place n’est pas un problème pour lui. Une bien mauvaise nouvelle pour Fabio Grosso, qui a semblé totalement perdu face à Lille ce dimanche dans ses choix, et qui a aussi perdu ses cadres du vestiaire avec des décisions récentes qui n’ont pas convaincu Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Dejan Lovren ou Rayan Cherki. De quoi provoquer le départ de l’entraineur italien, ou un ultimatum fixé par le boss américain ?

C’est une issue possible sachant que l’OL est toujours bon dernier de Ligue 1, avec une seule victoire en trompe l’oeil sur le terrain de Rennes avant la dernière trêve internationale. Les noms des successeurs sont même déjà évoqués, et si les pistes menant à Bruno Genesio ou Frédéric Antonetti ont été rapidement écartées, ce n’est pas totalement le cas de celle menant à Jorge Sampaoli. L’ancien entraineur de l’OM est libre, vient de diriger une équipe au Brésil, a déjà une expérience en France et un profil qui plait à certains dirigeants lyonnais.

Textor s'énerve sur la rumeur Sampaoli

Absurdly untrue. I have never contacted any coach as a replacement for Fabio. I remain very supportive of Fabio. https://t.co/USSA6FKurI — John Textor (@_JohnTextor_) November 22, 2023

Hugo Guillemet, journaliste qui suit Lyon pour L’Equipe, donne ainsi ses informations. « Sampaoli, John Textor l’a démenti lui-même sur les réseaux sociaux. Après, cela ne veut rien dire. Sampaoli est libre depuis mi-septembre et son limogeage de Flamengo. Et Juninho apprécie beaucoup Sampaoli, donc peut-être que si Juninho devient conseiller spécial de Textor… Et peut-être que David Friio sera d’accord avec cette piste. D’ailleurs, David Friio était directeur sportif à Marseille quand il y avait Sampaoli », a souligné le journaliste, pour qui la piste menant à l’entraineur argentin est loin d’être à oublier si tout se met en place dans l’organigramme lyonnais dans les prochains jours. La venue de John Textor permettra d’y voir plus clair en ce sens, et rendre ainsi le mois de décembre qui vient peut-être au moins aussi agité que le futur mercato du mois de janvier.