Saïd Benrahma, le flop qui inquiète l'OL

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Face au Fenerbahçe en Ligue Europa, Saïd Benrahma n’a clairement pas aidé ses coéquipiers à gagner un match à leur portée. La rencontre ratée et critiquée par la presse de l’attaquant de l’OL est caractérisée par une statistique qui en dit long.

Ce Fenerbahçe - Olympique Lyonnais ne rentrera pas dans les annales pour bien des raisons. Si Pierre Sage aurait aimé repartir avec les 3 points et une victoire hautement importante pour son avenir, il n’a finalement pas pu compter sur ses joueurs pour faire mieux qu’un match nul. Dommage, car au regard du niveau de l’adversaire, une issue plus heureuse était largement à la portée des Gones. Plusieurs joueurs n’ont pas été à la hauteur et pour certains, ce n’est pas tant une surprise. Après un début de saison assez décevant, Saïd Benrahma a réitéré en Turquie. Une statistique terrifiante témoigne d’ailleurs de sa prestation complètement ratée.

4/10 dans la presse, Saïd Benrahma a passé une sale soirée

88% de duels perdus pour Saïd Benrahma ce soir (7/8), record du match côté OL. — Data OL (@OL_Data) January 23, 2025

Noté d’un triste 4/10 par L’Equipe et Le Progrès, Saïd Benrahma préfère très certainement oublier cette soirée délicate. Sur la pelouse du Fenerbahçe, l’international algérien a été « trop timide dans ses initiatives », indique le journal régional. Mais à part les commentaires critiques sur son match, une statistique explique par des chiffres que l’attaquant lyonnais est passé à côté de son match. Avec 88% de duels perdus (7/8), Benrahma surplombe tout le monde dans ce secteur. Une copie gâchée par son manque d’impact physique et ses choix offensifs douteux. Avec 4 joueurs offensifs sur la feuille de match, l’OL n’a donc pas réussi à se défaire de la formation de José Mourinho.

Depuis le début de la saison, Saïd Benrahma enchaine les prestations mitigées, parfois entrecoupée d’un bon match. Auteur de 3 buts et 6 passes décisives en 22 rencontres disputées toutes compétitions confondues, il perd progressivement du crédit aux yeux du staff lyonnais, lui qui n’a joué que 4 matchs complets depuis le début de la saison.