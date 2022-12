Sa cible flambe au Qatar, l’OL est hors course

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Impressionnant pendant la Coupe du monde 2022 avec le Maroc, Azzedine Ounahi a tapé dans l’œil de nombreux clubs européens. Le milieu d’Angers était notamment suivi par des émissaires de l’Olympique Lyonnais, et ce depuis plusieurs mois.

Battus par l’équipe de France (2-0) en demi-finales du Mondial 2022 mercredi, les Lions de l’Atlas n’ont pas tout perdu. Au-delà de leur parcours historique dans la compétition, certains joueurs marocains vont profiter de cette exposition pour faire avancer leur carrière. On pense notamment au milieu de terrain Azzedine Ounahi (22 ans) qui a impressionné de nombreux observateurs. Sorti par le Maroc en huitièmes de finale, l’ancien sélectionneur de l’Espagne Luis Enrique s’est demandé d’où venait le talent d’Angers. Mais ce n’est pas tout.

Ounahi suivi partout en Europe

Du côté de la Roma, le coach José Mourinho a lui aussi encensé Azzedine Ounahi après l’exploit contre le Portugal en quarts. L’Angevin n’était pourtant pas méconnu avant le début de la compétition. Car selon les informations de 90min, beaucoup de formations en Europe le suivaient déjà. Le FC Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus Turin, l’Atalanta Bergame, Leicester City, Newcastle, West Ham… Tous avaient déjà un œil sur la progression de l’international marocain depuis près d’un an.

🇲🇦 Said Chabane, le président du SCO, évoque les sollicitations qu'il reçoit pour Ounahi et Boufal, ses joueurs à Angers :



- "Je me dis qu'en juin ils vont partir, ou en janvier aussi. On se prépare à tout." #RMClive pic.twitter.com/XAuFhuxXcc — RMC Sport (@RMCsport) December 11, 2022

La source indique également que le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais avaient repéré le potentiel d’Azzedine Ounahi. Autant dire que ses performances au Qatar n’ont fait qu’augmenter sa cote sur le marché des transferts. Ces derniers jours, Sky Sports nous apprenait que Leicester envisageait d’offrir 45 millions d’euros pour le milieu sous contrat jusqu’en 2026. A ce prix, des clubs comme l’Olympique Lyonnais se retrouvent déjà hors course pour le joueur non retenu par Saïd Chabane. Le président du SCO a en effet confié qu’un transfert d’Azzedine Ounahi cet hiver était une possibilité, sachant que les sollicitations concrètes sont déjà nombreuses.