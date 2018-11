OL : Retenter le coup Pépé, Genesio n’est plus très chaud

Dans : OL, LOSC, Mercato.

Jusque dans la dernière ligne droite du mercato estival, l’Olympique Lyonnais a tout fait pour attirer Nicolas Pépé (23 ans).

Le club rhodanien s’est démené, allant jusqu’à proposer 30 millions d’euros pour son transfert. De son côté, Bruno Genesio a même contacté l’attaquant du LOSC pour tenter de le convaincre, sans succès. L’Ivoirien était en effet déterminé à rester à Lille où son temps de jeu était garanti. Trois mois plus tard, l’entraîneur des Gones l’a toujours en travers de la gorge.

« Il nous intéressait comme tous les bons joueurs peuvent nous intéresser, a reconnu Genesio avant d’affronter les Dogues samedi. C'est un joueur très percutant, rapide, capable de répéter les efforts, qui est décisif, capable de marquer, de faire marquer. C'est la raison pour laquelle on souhaitait l'engager. Il a préféré rester à Lille pour des raisons personnelles. Il estimait avoir plus de chances d'être titulaire à Lille que chez nous, d'après ses dires. Je respecte son choix. Je l'ai eu au téléphone. Il n'y a aucun problème. »

Genesio a un gros doute

Compte tenu du début de saison de Pépé, auteur de huit buts et cinq passes décisives en Ligue 1, on comprend les regrets du coach lyonnais. « Il confirme tout le bien que l'on pense de lui. Il fait un début de saison assez tonitruant », a commenté le technicien, qui sait que l’OL n’aura plus les moyens de revenir à la charge l’été prochain.

« Il faudra voir ce qui se passe d'ici là. C'est à la fois proche et loin. Dans le football, on ne peut pas savoir. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres clubs intéressés, a souligné Genesio. Est-ce que nous pourrons lutter avec ceux-là ? C'est trop tôt pour le dire. » Arsenal, FC Barcelone, Bayern Munich… Non, Lyon ne pourrait pas rivaliser avec ces prétendants.