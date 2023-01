Romain Faivre éjecté de l’OL, un relégable en rêve

Dans : OL.

Peu à son avantage depuis son transfert à l’OL il y a un an, Romain Faivre pourrait faire ses valises durant le mercato hivernal.

Inutilisé par Laurent Blanc lors des deux derniers matchs de l’Olympique Lyonnais, Romain Faivre n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale des Gaules. Grand espoir du football français à Brest, le milieu offensif de 24 ans n’a jamais réussi à s’imposer à l’OL. La patience des dirigeants rhodaniens est mise à rude épreuve avec Romain Faivre, dont le départ durant ce mercato hivernal est plus que jamais évoqué. Selon les informations des Dernières Nouvelles d’Alsace, Strasbourg est très intéressé pour récupérer l’ancien milieu offensif du Stade Brestois. Une offre alsacienne pourrait bientôt être formulée à l’égard de l’OL et visiblement, il s'agirait d'un prêt de six mois sans option d’achat pour Romain Faivre, l’occasion pour le milieu de terrain lyonnais de refaire le plein de confiance en accumulant du temps de jeu chez un mal classé de Ligue 1.

Strasbourg cherche activement un milieu offensif dans le but de combler le départ d’Adrien Thomasson, lequel va prochainement s’engager en faveur de Lens pour près de 4 millions d’euros. Sur le papier, le profil de Romain Faivre colle parfaitement avec ce que recherche Strasbourg, à savoir un numéro dix capable d’alimenter les attaquants alsaciens Ludovic Ajorque, Kevin Gameiro et Habib Diallo. A en croire le média alsacien, les négociations sont très avancées entre l’OL et Strasbourg, dont les présidents Marc Keller et Jean-Michel Aulas entretiennent de très bons rapports, eux qui se sont retrouvés mercredi à l’occasion du COMEX de la Fédération française de football pour décider de la mise en retrait de Noël Le Graët. Reste maintenant à voir si Romain Faivre sera lui aussi d’accord mais à priori, le milieu offensif de l’OL a peu de chances de refuser une telle opportunité de regagner du temps de jeu en Ligue 1, même si ce n'était pas ce qu'il espérait en signant à Lyon au départ.