Remis à sa place, l’OL flippe pour le maintien

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après quatre victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’était éloigné de la zone rouge. Mais dimanche soir, la lourde défaite à domicile contre le Racing Club de Lens (0-3) a remis le club rhodanien dans le doute.

Malgré les bons résultats enregistrés ces dernières semaines, Pierre Sage n’a jamais changé de discours. L’Olympique Lyonnais va beaucoup mieux depuis sa nomination en novembre dernier. Son équipe, qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France, a même enchaîné quatre victoires consécutives en Ligue 1. Mais l’entraîneur des Gones continue de regarder dans le rétroviseur, de peur que la menace d’une descente en Ligue 2 réapparaisse subitement.

Coup de sifflet final au Groupama Stadium



Nos Gones s'inclinent sur le score de 3-0

Il faudra rebondir samedi contre Lorient 👊🔴🔵



3-0 #OLRCL pic.twitter.com/MdqWd6gb1L — Olympique Lyonnais (@OL) March 3, 2024

Finalement, Pierre Sage n’avait peut-être pas tort. Alors que certains observateurs commençaient à envisager une lutte pour les places européennes, la lourde défaite à domicile contre le Racing Club de Lens, après les résultats défavorables du week-end, replace l’Olympique Lyonnais parmi les écuries menacées. Il n’était donc pas question de revoir les ambitions à la hausse pendant la conférence de presse d’après-match.

L'avance de l'OL se réduit

« C'est un peu ce que je vous disais avant le match, a rappelé Pierre Sage aux journalistes. Il me semble que la question tournait autour de l’avance de Lens vendredi, et je vous disais : "mais on a plus de retard sur Lens que d’avance sur Lorient". Et vous avez vu que Lorient a gagné à Rennes (1-2) et malgré tout, notre avance de six points est revenue à cinq points puisque Montpellier a fait match nul chez lui contre Strasbourg (2-2). »

« Mais au-delà de ça, encore une fois, avant de laisser notre destin entre les pieds des autres équipes, on se doit de faire un meilleur match que celui qu’on a fait ce (dimanche) soir, a regretté le coach rhodanien. Si on s’occupe de nous, on n’a même pas besoin de regarder les résultats des autres. » Onzième après 24 journées de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a encore de l’avance. Mais dans un sens comme dans l'autre, tout va très vite dans ce championnat.