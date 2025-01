Rayan Cherki sur le départ, l'OL discute ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Remplaçant à la surprise générale contre Montpellier samedi, Rayan Cherki fait toujours l’objet de multiples rumeurs au sujet de son avenir. L’intérêt de l’Atalanta Bergame se confirme et des discussions sont en cours.

Homme fort de l’Olympique Lyonnais lors de la première partie de la saison, Rayan Cherki était attendu avec impatience par les supporters du club rhodanien pour la première de l’année 2025 ce samedi face à Montpellier. Pierre Sage a toutefois gâché la fête en se privant de l’international espoirs français dans son onze de départ contre toute attente. Sur le banc au coup d’envoi, Rayan Cherki est entré à l’heure de jeu sans vraiment marquer les esprits. Un début d’année timide et crispant pour le milieu offensif de l’OL, dont l’avenir fait toujours débat.

OL : Pierre Sage se passe de Cherki et de Tolisso https://t.co/or7G9gq3SC — Foot01.com (@Foot01_com) January 4, 2025

Sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2026, il ne sera pas retenu en cas de très belle offre l’été prochain pour ne pas risquer un départ pour zéro euro un an plus tard. Une situation dont souhaite profiter l’Atalanta Bergame, comme le révèle le journaliste Nicolo Schira ce week-end. Le spécialiste du mercato italien l’affirme, le club entraîné par Gian Piero Gasperini est très chaud à l’idée de recruter Rayan Cherki et le dossier est à prendre au sérieux car les « discussions sont ouvertes » entre les différentes parties pour tenter de trouver un accord.

Discussions en cours pour Cherki à l'Atalanta ?

Une piste crédible quand on connait la philosophie de Gasperini, totalement compatible avec le style de jeu de Rayan Cherki. Les difficultés financières de l’OL et la pression mise par la DNCG ne vont d’ailleurs pas aider le club rhodanien à négocier ce transfert en position de force même si à priori, il n’est pas question pour John Textor d’accepter un départ de son meneur de jeu de 21 ans pour moins de 30 millions d’euros. Le club de Bergame sera-t-il prêt à dépenser une telle somme pour faire venir Rayan Cherki ? Le doute est permis car dans son histoire, jamais l’Atalanta n’a atteint 30 millions d’euros pour un transfert. Son record se situe pour l’instant à 29 millions d’euros pour El-Bilal Touré, pour qui l’Atalanta avait cassé sa tirelire afin de le recruter à Almeria.