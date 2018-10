PSG-OL : Puydebois sauve un seul Lyonnais et s'incline devant Mbappé

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Dimanche soir face au Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais a concédé une très lourde défaite (5-0). Forcément après un tel match, difficile de sortir des individualités du lot. Néanmoins, sur le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois estimait que Tanguy Ndombele avait été à son niveau. Malheureusement selon l’ancien gardien rhodanien, le nouveau sélectionné en Equipe de France était bien seul du côté de l’OL pour obtenir un résultat positif sur la pelouse du Parc des Princes.

« Qui a été à la hauteur contre le PSG ? Tanguy Ndombele. Il est en très grande forme en ce moment. Il a de l’impact physique, il casse les lignes, il a un volume de jeu très intéressant, mais était un peu seul. En première ou en seconde période, il a essayé de tenter des choses. Les Lyonnais ont fait douter les Parisiens, mais ils ont manqué de réalisme et d’efficacité offensive qui auraient pu leur permettre d’éviter ce naufrage. S’ils étaient parvenus à égaliser, ils auraient peut-être joué moins haut en seconde mi-temps et auraient mieux géré l’équilibre de l’équipe. L’occasion de Cornet ou la tête de Denayer aurait pu les faire revenir dans le match. Ce sont des détails qui font le très haut niveau et Lyon n’a pas su faire la différence. Une fois que les Parisiens ont marqué le deuxième but, ils ont déroulé. Le duo Neymar/Mbappé a été trop fort pour l’OL. Quand on perd 2-0 et qu’on est déséquilibré, il faudrait moins se jeter dans la gueule du loup et être un peu plus mature, pour faire en sorte de ne pas prendre une claque » a expliqué Nicolas Puydebois. Durant la trêve internationale, Bruno Genesio devra remettre les têtes à l’endroit après cette grosse gifle. Car il faudra reprendre la marche en avant dans deux semaines, à domicile contre Nîmes.