Peter Bosz réclame Azmoun et Corona au mercato

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais joue un match important ce dimanche à Bordeaux, mais du côté de Peter Bosz on pense déjà au prochain mercato afin d'avoir un effectif plus à même de respecter ses consignes.

Vouloir c’est pouvoir, et c’est probablement le message que fait passer actuellement Peter Bosz à Juninho et à Jean-Michel Aulas. Car si l’entraîneur néerlandais bénéficie de la confiance absolue de son président, il sait que l’Olympique Lyonnais ne peut se contenter de faire de la figuration dans un championnat de Ligue 1 dont les résultats sont irréguliers pour les équipes derrière le PSG. Après la désillusion face à Reims, l’OL doit impérativement se refaire à Bordeaux, car une défaite en Gironde pourrait devenir sacrément problématique pour l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam. Du côté de Lyon, on a pleinement pris conscience que Peter Bosz n’adaptera pas sa stratégie aux joueurs de l’effectif actuel, mais que ce sont ces derniers qui devront répondre aux exigences de l’entraîneur. Alors, Juninho va devoir s’y coller afin de profiter du mercato de janvier 2022 pour changer ce qui peut l’être au sein du groupe actuel.

Bosz réclame Azmoun et Corona à Lyon

Pour cela, Peter Bosz souhaite que le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais obtienne la signature de deux joueurs offensifs. Selon Hugo Guillemet, il n’y a pas de secret, l’OL va tout miser sur Sardar Azmoun, l’avant-centre international iranien du Zénith Saint-Pétersbourg, déjà convoité l’été dernier, et Jesus Corona, l’ailier mexicain du FC Porto. Cependant, le journaliste du quotidien sportif le précise sans détour, dans ces deux dossiers l’Olympique Lyonnais va avoir de la concurrence et compte tenu de la situation comptable du club rhodanien, les folies seront interdites durant le marché hivernal des transferts, sauf si une grosse cession a lieu dans le même temps. En attendant, Anthony Lopes et ses coéquipiers vont devoir tout faire afin de ramener leur équipe à proximité du podium de Ligue 1 afin d'éviter une grosse prise de tête du côté du Groupama Stadium.