Perri menace Lopes, l’OL le remet à sa place

Par Eric Bethsy

Titularisé face à Lille (2-1) mercredi, Lucas Perri a réussi sa première avec l’Olympique Lyonnais. Le gardien brésilien a livré une prestation convaincante lors de ce huitième de finale de Coupe de France. Mais il en faudra beaucoup plus pour déloger le titulaire Anthony Lopes.

Grâce aux changements opérés par le coach Pierre Sage mercredi, Lucas Perri a fait ses débuts avec l’Olympique Lyonnais. Le gardien recruté cet hiver a disputé le 8e de finale de Coupe de France remporté face à Lille. Une première réussie pour le Brésilien qui, malgré le but du Lillois Alexsandro de la tête, a répondu aux attentes. L’ancien portier de Botafogo a été décisif dans la qualification des Gones.

Cela valait bien les félicitations de Rémy Vercoutre auprès des médias du club rhodanien. Mais l’entraîneur des gardiens lyonnais a immédiatement prévenu Lucas Perri sur son statut dans l’équipe. « Je suis content pour Lucas, a réagi le technicien. Ça faisait presque deux mois et demi qu’il n’avait pas joué de match. Rentrer dans le but face à une équipe comme Lille, ce n’est pas facile. Ne pas maîtriser la langue, ce n’est pas facile. C’était un défi pour lui, il l’a relevé, il a été très bien. Il a fait ce qu’il fallait. Il a été très rassurant dans le tempo du match. »

La hiérarchie reste claire

« Il a des qualités différentes d’Antho, a comparé Rémy Vercoutre. C’est différent mais tout aussi efficace donc c’est bien. J’ai entendu parler de David Friio, l'abondance de biens ne nuit pas. Je préfère avoir de bons gardiens à l’entraînement et en match. Les choses sont pour le moment très claires, Anthony Lopes joue et Lucas Perri est rentré sur ce match de Coupe de France. Pour ce match-là, c'était Lucas, les deux gardiens donnent satisfaction et je pense qu’on a de la chance. » Du moins tant que la cohabitation se passe bien.