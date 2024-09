Orban prend sa décision, il quitte l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL pourrait encore perdre certains joueurs en cette fin de marché des transferts en Turquie. En effet, Gift Orban est plus que jamais sur le départ du Rhône.

Cet été, la DNCG voulait que l'OL fasse près de 100 millions de ventes. Malheureusement, on est loin du compte pour la formation rhodanienne, qui pourrait donc prochainement se faire sanctionner par l'instance française. A moins d'un petit miracle. En effet, le marché des transferts estival est encore ouvert en Turquie, jusqu'au 13 septembre. Cela donne donc quelques heures supplémentaires à l'OL pour trouver des solutions. Parmi les joueurs sur la sellette : Gift Orban. L'international nigérian n'a jamais vraiment trouvé sa place à Lyon malgré une arrivée l'hiver dernier et quelques promesses dans le jeu. Courtisé par Trabzonspor, Orban aurait décidé de faire une croix sur un avenir à l'Olympique Lyonnais.

Orban sur le départ de l'OL, ça se précise

Selon les informations de Foot Mercato, Trabzonspor a bien fait une offre à l'OL autour d'un prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat fixée entre 6 et 8 millions d'euros. Un montant qui ne va pas aux Gones, qui avaient recruté le joueur à la Gantoise en janvier dernier pour 12 millions d'euros, plus 8 millions de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value sur un éventuel transfert. L'OL veut donc que Trabzonspor revoit à la hausse son option d'achat ou alors un transfert sec dans les prochaines heures. Pour FotoMaç, un deal pourrait néanmoins arranger toutes les parties, alors que Gift Orban n'est plus heureux à l'Olympique Lyonnais et cherche une porte de sortie. La possibilité de filer en Turquie lui plait et il a apparemment déjà discuté avec l'entraineur de Trabzonspor Şenol Güneş, qui l'a convaincu de le rejoindre. Il ne reste donc plus qu'aux clubs à se mettre d'accord. Le temps presse mais Trabzonspor accélère fortement.