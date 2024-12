OL ‍: Zaha prêt à claquer la porte à Noël

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Pendant que l'OL disputait son 32e de finale de coupe de France, Wilfried Zaha était en Angleterre pour assister à Crystal Palace-Arsenal. Un voyage pas forcément négatif pour le club rhodanien en vue du mercato de janvier.

La mayonnaise ne prend décidément pas entre Wilfried Zaha et l'Olympique Lyonnais. Arrivé en prêt à la fin du mercato estival, l'Ivoirien ne s'est jamais vraiment intégré à son nouveau club. Peu investi à l'entraînement et en match, il a été souvent écarté par Pierre Sage. L'entente entre les deux hommes ne risque guère de s'améliorer après samedi. Pendant que l'OL affrontait Feignies-Aulnoye en coupe de France, Zaha était dans les tribunes de Crystal Palace pour la réception d'Arsenal. Au-delà de retrouver ses amis au club, l'attaquant ivoirien va peut-être relancer sa carrière avec ce voyage.

Zaha vers un retour à Crystal Palace en janvier ?

Selon le journaliste suiveur de l'OL Olivier Salmon, Wilfried Zaha est venu sonder son ancien club en vue du mercato. En échec du côté de Lyon, le joueur appartenant à Galatasaray « est à l'écoute de projets et d'offres pour la dernière partie de sa carrière ». Un retour à Crystal Palace est donc autant envisageable que la suite de son aventure en Turquie.

🆕Wilfried #Zaha a été aperçu dans les tribunes du match #CRYARS pendant la rencontre de #CoupedeFrance hier soir! 👀



Peu utilisé par Pierre #Sage sur cette 1ère partie de saison, seulement 112 minutes de jeu accordés, l'attaquant #ivoirien est à l'écoute de projets et d'offres… pic.twitter.com/rSCY18BdDS — Olivier Salmon (@OlivierSalmon_) December 22, 2024

Ce transfert londonien arrangerait le joueur mais aussi les Eagles. 15e de Premier League, Crystal Palace lutte pour son maintien cette saison et ne snobera jamais l'un des joueurs les plus importants de son histoire. L'International ivoirien de 32 ans serait lui plus à l'aise dans son club formateur où il a passé 20 années de sa vie de footballeur. L'OL espère que le couple se reformera en janvier pour virer de son effectif un joueur aussi inutile sur le terrain que cher pour ses finances.