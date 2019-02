OL : Winamax dérape salement, Lyon et Aulas écoeurés !

Dans : OL, Ligue 1.

Le compte Twitter de Winamax est connu pour ses traits d'humour, mais cette fois l'auteur d'un message sur le compte officiel du site de paris en ligne est allé très loin et même trop loin. Evoquant l'interview de Bruno Genesio par Hervé Penot, le community manager a mis en ligne une vidéo où l'on voit une femme s'occuper très intimement d'un homme totalement nu avec ce commentaire : « Les coulisses des entretiens exclusifs d'RV Peno' avec Bruno Genesio. » De quoi forcément faire réagir alors que l'on est actuellement en pleine polémique sur l'utilisation des réseaux sociaux.

Et Hervé Penot a pris la parole via Twitter pour répondre à l'auteur de ce message. « Incroyable de penser après la ligue du LOL qu’on soit capable de tels agissements. J’espère que Winamax aura la même fermeté que Libé ou d’autres avec leur CM. Ce que Winamax laisse passer sur son compte officiel est inadmissible. Il faut le dénoncer (...) Et oui quand des cm se croient les rois du monde. Très étonnant. Et en plus quand ils sont supporters de Lyon et n’aiment pas ton avis (...) En fait le souci c’est quand des supporters lyonnais qui font la vie et le beau temps sur winamax n’ont pas de prise sur toi. Le rire demande finesse et intelligence... mais comment arriver à ça en ce moment c mystérieux intellectuellement .. », explique le journaliste qui a reçu le soutien de Jean-Michel Aulas et de l'Olympique Lyonnais, qui ont même menacé d'attaquer l'opérateur de paris en ligne.