OL ‍: Will Still répond directement à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pierre Sage sera sur le banc de l'Olympique Lyonnais ce samedi à Lens, mais l'avenir de ce dernier n'est pas clair. Parmi les noms évoqués pour le remplacer, il y a celui de Will Still, l'entraîneur de Reims.

Le Stade de Reims s’est imposé vendredi soir à Delaune contre Strasbourg (2-1), et la formation dirigée par Will Still pointe désormais à la cinquième place du classement de Ligue 1 en attendant la suite et la fin de la 14e journée de Championnat. Ce n’est plus un secret, l’entraîneur belge de 31 ans provoque l’intérêt énorme de plusieurs clubs, Still ayant réussi à ramener l’histoire club champenois sur le devant de la scène. Et forcément, même s’il a un contrat jusqu’en 2025 avec Reims, Will Still a été cité comme le possible sauveur de l’Olympique Lyonnais, empêtré à la dernière place et relégable. Dans la foulée de la victoire contre l'Alsacien, l'entraîneur rémois a été interrogé sur l'intérêt supposé du club de John Textor et aussi habile en communication qu'en coaching, le Belge a répondu sans détour.

Will Still, zéro contact avec l'OL

En conférence de presse, Will Still n'a pas voulu jouer au plus malin sur cette possibilité de quitter Reims pour rejoindre Lyon. « Si j'ai entendu la rumeur disant j’étais une cible potentielle de l’Olympique Lyonnais ? Oui, c'est arrivé jusqu’à moi. J’en ai souri, j’en ai rigolé l’autre jour. Ce qui est bizarre, c’est qu’à chaque fois qu’il y a un entraîneur qui est viré, mon nom est cité. Est-ce que ça flatte l’ego ? Ouais c’est pas mal (sourire), mais je ne sais pas, je ne me prends pas la tête. Je l’ai dit, je suis resté au Stade de Reims pour une raison et le Stade de Reims, c'est très, très bien pour l’instant. On verra ce qui arrive par la suite, mais ce n’est pas à l’ordre du jour. Si j’ai été contacté par Lyon ? Non non, je n’ai pas été contacté du tout », a précisé l'entraîneur du Stade de Reims, visiblement pas du tout décidé à quitter son club cette saison, surtout pour jouer les pompiers de service du côté du Groupama Stadium.

L'Olympique Lyonnais va donc devoir chercher ailleurs qu'à Reims s'il veut réellement trouver un nouveau technicien, l'hypothèse de voir Pierre Sage finir la saison comme entraîneur du club de John Textor étant relativement faible. Et cela même si personne ne remet en cause ses qualités humaines et techniques. L'OL n'est plus aussi sexy qu'avant et pour se lancer dans le challenge du maintien en Ligue 1, les entraîneurs top-niveau sont forcément plus rares que lorsque Lyon était au sommet.