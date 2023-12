Le plus jeune coach de L1, le pari fou de l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après la mise à pied de Fabio Grosso jeudi, l’Olympique Lyonnais étudie ses différentes pistes pour la succession de l’Italien. Plusieurs profils intéressent la direction qui pourrait bien surprendre en nommant un entraîneur actuellement en réussite, mais plutôt inexpérimenté.

Fabio Grosso n’aura tenu que sept matchs. Incapable de relancer l’Olympique Lyonnais, le coach italien a officiellement été mis à pied jeudi. Le club rhodanien a confirmé l’information dans un communiqué où l’on apprend que Pierre Sage, directeur du centre de formation, assurera l’intérim en attendant la nomination d’un futur entraîneur. Reste à savoir qui sera l’heureux élu. En quelques heures, plusieurs noms ont déjà circulé dans l’actualité des Gones.

Une piste audacieuse et compliquée

Les premières rumeurs évoquent une possible arrivée de Jorge Sampaoli, Claudio Caçapa et surtout Bruno Genesio, prêt à faire son retour juste après son départ du Stade Rennais, et qui aurait le soutien du vestiaire. Il en faudra sûrement plus pour convaincre définitivement John Textor. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais, dos au mur, veillera cette fois à ne pas commettre d’erreur dans son choix d’entraîneur. L’Américain va soigneusement étudier ses différentes pistes, y compris celle menant à Will Still. En effet, le média belge La DH Les Sports+ révèle que le coach du Stade de Reims fait partie de la short list de l’homme d’affaires.

Lyon pense à Will Still comme nouvel entraîneur https://t.co/u5lOu90fnC pic.twitter.com/BoDbIsFE3J — Les Sports + (@lessportsplus) November 30, 2023

Un intérêt plutôt surprenant dans la mesure où le technicien de 31 ans, plus jeune technicien de Ligue 1, n’est certainement pas le candidat le plus expérimenté. L’actuelle lanterne rouge du championnat aurait peut-être besoin d’un autre profil même si les compétences du Belge sont indéniables à Reims, cinquième après 13 journées. Autre paramètre à prendre en compte pour l’Olympique Lyonnais, le club rémois sera forcément réticent à l’idée de libérer son entraîneur en pleine saison. D’autant que Will Still a prolongé son contrat jusqu’en 2025 en juin dernier.