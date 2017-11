OL : Voilà comment Tousart est devenu le numéro 1 en Europe !

Dans : OL, Ligue 1.

Déjà très important aux yeux de Bruno Génésio en fin de saison dernière, Lucas Tousart est en train de prendre une autre dimension à l’Olympique Lyonnais depuis quelques semaines.

Véritable patron du milieu de terrain rhodanien, le n°29 des Gones est l’homme de base du dispositif de l’OL. Parfois épaulé par Houssem Aouar, d’autres fois par Tanguy Ndombélé, l’international espoir français est toujours présent et les chiffres prouvent à quel point il est indispensable à l’actuel 3e de Ligue 1. Dans sa dernière « lettre du Big 5 », l’Observatoire du Football indique que Lucas Tousart est le joueur de moins de 21 ans le plus utilisé dans les cinq grands championnats européens (Allemagne, Espagne, Italie, Angleterre et France) au poste de milieu défensif ou relayeur. Le chiffre est impressionnant : le natif d’Arras a disputé 97 % du temps de jeu possible depuis le début de la saison toutes compétitions confondues (13 matchs de L1 et 4 matchs de Ligue Europa joués). En Europe, il devance Nicolo Barella (Cagliari) et Rolando Mandragora (Crotone).

« Quand on joue tout le temps, on apprend à se gérer »

Espérons pour Lyon que ce temps de jeu gigantesque ne provoque pas une blessure chez l’ancien joueur de Valenciennes. Il y a une semaine, dans les colonnes de So Foot, ce dernier expliquait qu’il savait désormais mieux se gérer qu’avant. « Quand on joue tout le temps, on apprend à se gérer petit à petit. On connaît de mieux en mieux son corps, on sait ce qu'on a besoin de faire ou non, voir les moments où on peut pousser un peu plus à l'entraînement, ou au contraire quand il faut pousser un peu moins » confiait-il notamment. Pour l’instant, Bruno Génésio touche du bois…