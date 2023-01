OL : Séville lâche Reine-Adelaïde, à la ramasse

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Arrivé ce mardi pour finaliser son prêt au FC Séville, Jeff Reine-Adelaïde n’a pas réussi toutes les étapes de sa visite médicale.

Le milieu de terrain lyonnais, deux fois opérés du genou ces dernières années, n’a pas réussi à retrouver sa meilleure forme à l’Olympique Lyonnais, et s’apprêtait donc à être prêté au sein du club andalou. Pour le moment, la formation espagnole n’a pas communiqué à ce sujet, mais selon El Chiringuito, des examens complémentaires pourraient être effectués. Ce que l’ancien joueur d’Angers ne verrait pas d’un bon oeil.

En tout cas, il y a des chances que le prêt ne se finalise pas, et que Reine-Adelaïde rentre bredouille à l’OL dans le courant de la semaine si ces problèmes venaient à se confirmer. En revanche,, chez des journalistes andalous proches du club, la visite médicale aurait bien été plus longue et moins facile que prévue, mais elle aurait néanmoins donné suffisamment satisfaction au final et le FC Séville entend bien finaliser les démarches pour le prêt de l’ancien joueur d’Arsenal.

De son côté, L'Equipe coupe la poire en deux, annonçant que la signature ne se fera pas non pas en raison d'un échec à la visite médicale mais plutôt d'un état de forme décevant, ce qui l'empêchera d'être opérationnel avant plusieurs semaines. Une façon de poliment décliner ce prêt au dernier moment ?