OL : Victor Hugo pour remplacer Paqueta, ça ne s'invente pas !

Par Hadrien Rivayrand

Lucas Paqueta suscite beaucoup d'intérêt en Premier League. Le milieu de terrain de l'OL est tenté par une nouvelle aventure.

L'OL a de fortes ambitions cette saison en Ligue 1. Les Gones veulent se donner les moyens de retrouver la scène européenne. Pour cela, un mercato séduisant a été réalisé jusqu'à présent. Mais les Gones devront sans doute faire avec des départs importants. Si celui d'Houssem Aouar parait entendu, lui qui a des touches au Betis mais aussi en Premier League, celui de Lucas Paqueta est plus flou. Le Brésilien est très courtisé. Tottenham, Arsenal, Manchester City ou encore Newcastle pourraient passer à l'action d'ici la fin du mercato estival. Des destinations qui plaisent à Paqueta, qui ne semble néanmoins pas pressé de plier bagages. Cependant, si un départ arrivait, l'OL ne veut pas se retrouver sans solution.

Paqueta, l'OL a trouvé une solution

Aproveitando o intervalo do jogo pra uma informação. Via @BrasiLyonnais, tive uma conversa em off com gente ligada ao Lyon que garantiu: se o clube vender o Paquetá nessa janela, o time imediatamente tratará o jovem Victor Hugo, do Flamengo como prioridade para reposição. pic.twitter.com/D3pAR9zuaX — 🇫🇷🏆 Filipe Frossard Papini (@FilipeDidi) August 7, 2022

Selon les informations de Brasil Lyonnais, la direction lyonnaise a déjà identifié le remplaçant de Paqueta si ce dernier venait à filer dans les prochaines semaines. Il s'agit d'un autre Brésilien, en la personne de Victor Hugo. Agé de 18 ans, le joueur fait le bonheur de Flamengo, club dans lequel il impressionne par son niveau de jeu et sa précocité. Un profil de taille et polyvalent qui plait beaucoup à l'OL. Encore sous contrat jusqu'en 2027 avec Flamengo, Victor Hugo ne devrait pas être bradé par son club. Mais en cas de vente de Paqueta, pour qui les Gones veulent plus de 60 millions d'euros, le prix ne devrait pas être un problème pour l'OL. En tout cas, Lyon se prépare à tous les scenarii concernant l'ancien joueur de l'AC Milan. Peter Bosz rappelait à la presse qu'il comptait encore sur Lucas Paqueta pour cette saison. Pour preuve, Paqueta était bien titulaire contre Ajaccio vendredi soir en Ligue 1. Le Brésilien a fait son match au milieu de terrain, bien accompagné par Johann Lepenant et Houssem Aouar.