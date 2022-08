L'OL gagne, Peter Bosz n'est pas rassuré

Dans : OL.

Par Marc Verti

Victorieux dans la douleur 2 buts à 1 contre Ajaccio pour son premier match de l'année en Ligue 1, l'OL montre toujours des choses qui sont en mesure d'inquiéter Peter Bosz pour la suite de la saison.



Sur le papier, ça ne devait être qu'une formalité pour l'OL. Contre le promu Ajaccio et avec le retour d'Alexandre Lacazette, tous les supporters de Lyon s'attendaient à une victoire facile. Finalement, le club de Jean-Michel Aulas a eu bien du mal à se débarrasser des Corses. Avec le carton rouge d'Anthony Lopes dès la 27e minute, toute l'équipe lyonnaise a été chamboulée. Résultat, l'OL encaisse un but 4 minutes après l'exclusion du gardien portugais et souffre jusqu'à la fin de la rencontre. Cette exclusion a modifié les plans de Peter Bosz qui a vu son équipe se déséquilibrer en changeant de système. Une composition en 4-4-1, visiblement rarement travaillée qui a perturbé les joueurs lyonnais. En conférence de presse, Peter Bosz est revenu sur le premier match de la saison de son équipe et tire des conclusions très peu rassurantes, notamment sur le secteur défensif. « Après la sortie d’Antho, on a dû passer en 4-4-1. Ce n’était pas prévu. Et puis ce n’est pas seulement l’expulsion, c’est l’expulsion et le but encaissé qui ont été difficiles dans la tête. (...) Notre ligne de défense était trop basse. » a déclaré le technicien néerlandais suite à la victoire contre Ajaccio.

Le retour de l'OL a deux visages

Ce match a permis de remettre en lumière les déboires défensifs de l'OL la saison passée. Avec 51 buts encaissés, Lyon n'avait terminé qu'à une décevante huitième place. Si ce secteur de jeu n'est pas amélioré, l'OL ne pourra pas rêver d'une qualification européenne. Olivier Pantaloni, l’entraîneur de l’AC Ajaccio a également constaté les deux visages de Lyon avec un côté séduisant en attaque avec de belles constructions, mais également une équipe rhodanienne qui peine à être efficace lors de la récupération du ballon. « On a senti l’OL moins présent dans la récupération. On a eu des possibilités sans en profiter » a confié le technicien de 55 ans qui avait l'occasion de punir son adversaire sur ses faiblesses, les mêmes que la saison passée. Un OL aux deux visages qui avait coûté cher au final l'an dernier. Lyon affrontera Lorient lors de son deuxième match de Ligue 1 au Moustoir le dimanche 14 août et devra montrer un bien meilleur visage pour rassurer son coach.