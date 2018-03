OL : Une vente officialisée, et 8ME déjà assurés au prochain mercato

Dans : OL, Mercato, Liga.

Titulaire dimanche lors du match nul (1-1) entre Levante et l'Espanyol Barcelone, Sergi Darder va officiellement rejoindre le club catalan le 1er juillet prochain et en retour l'Olympique Lyonnais empochera les 8ME du transfert définitif négocié lors du dernier mercato. En effet, le milieu de terrain espagnol a désormais joué le nombre de rencontres qu'il fallait activer la clause automatique d'achat, et l'Espanyol Barcelone doit donc désormais régler sa part du contrat.

Agé de 24 ans, Sergi Darder était arrivé en 2015 à l'Olympique Lyonnais en provenance de Malaga. Mais après seulement un an, son temps de jeu s'était subitement réduit au point qu'un départ était déjà évoqué au mercato d'hiver 2017. Mais finalement le joueur espagnol était resté jusqu'à la fin de saison, ce qui ne changeait pas grand-chose à sa situation. N'ayant clairement pas la confiance de Bruno Genesio, Sergi Darder préférait stopper l'expérience lyonnaise, et il a donc été prêté l'été dernier à l'Espanyol, avant d'être transféré définitivement vers la formation barcelonaise.