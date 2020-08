OL : Depay c’est 30 ME, Dortmund en ébullition

Dans : OL.

Priorité de Manchester United au mercato, Jadon Sancho est plus que jamais sur le départ au Borussia Dortmund.

Discret après le confinement, l’international anglais a toutefois réalisé une saison exceptionnelle en Bundesliga avec 20 buts et 20 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du Borussia Dortmund. Assurément, la formation de Lucien Favre sera dans l’obligation de frapper un énorme coup sur le marché des transferts afin de compenser un tel départ. Et comme indiqué il y a quelques jours par la presse allemande, il semblerait que la piste Memphis Depay soit bien réelle pour le dauphin du Bayern Munich puisque ce lundi, Don Balon confirme la piste de l’international néerlandais pour le BVB.

Le média indique que pour s’attacher les services de Memphis Depay, qui revient tout juste d’une rupture des ligaments croisés et dont le contrat à l’OL expirera en 2021, le Borussia Dortmund est prêt à proposer 30 ME à Jean-Michel Aulas. C’est deux fois plus que la somme évoquée par la presse italienne dimanche dans le cadre de l’intérêt de l’AC Milan pour le buteur des Pays-Bas. Reste maintenant à voir quel championnat et quel club aura la préférence de l’ancien attaquant de Manchester United, qui dispose également d’une offre de prolongation de contrat de l’Olympique Lyonnais, reçue moins d’une semaine après sa blessure au genou en décembre. De plus, il sera intéressant d’observer l’attitude de Jean-Michel Aulas, généralement assez doué pour tirer le prix le plus fort de ses meilleurs joueurs. Le Real Madrid ou encore Tottenham en ont récemment fait l’expérience en dépensant 50 et 60 ME pour les transferts de Ferland Mendy et de Tanguy Ndombele.