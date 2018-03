OL : Une offre colossale pour un intermittent du spectacle au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Auteur de 12 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Memphis Depay a des statistiques correctes.

Mais son irrégularité sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais irrite du côté des supporters rhodaniens. Qu’en est-il du côté du staff de l’OL, ainsi que de la direction du club ? On sera très vite fixé à ce sujet, puisque l’international néerlandais attire les convoitises. Effectivement, Calcio Mercato l’affirme ce dimanche : l’ancien joueur de Manchester United est une priorité du Milan AC pour le prochain mercato.

En effet, le club lombard souhaite impérativement recruter un ailier gauche cet été. Pour parvenir à cela, les dirigeants italiens sont prêts à vendre Nikola Kalinic et/ou André Silva. Une fois que l’un des deux attaquants sera vendu, une offre de l’ordre de 30ME pourrait être transmise à Jean-Michel Aulas, selon le média italien. Reste à savoir si le club milanais, surveillé de près par l’UEFA via le fair-play financier, aura les moyens de ses ambitions en recrutant l’ailier gauche de l’Olympique Lyonnais. De son côté, le club rhodanien pourrait réaliser une plus value presque inespérée avec Memphis…