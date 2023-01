OL : Une offre attendue, Aouar les fait tous patienter

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar aura l’embarras du choix l’été prochain. De nombreux clubs européens sont déjà à l’affût pour le récupérer libre. Mais le milieu de terrain a une idée précise quant à sa future destination.

Plus le temps passe et plus la séparation semble inévitable. Alors que son contrat expire en juin prochain, Houssem Aouar ne devrait pas prolonger à l’Olympique Lyonnais. Ce n’est apparemment pas dans les plans de la direction, ni dans ceux du joueur prêt à prendre son envol depuis plusieurs mercatos. La prochaine fenêtre estivale sera l’occasion idéale, d’autant que sa situation attire des prétendants ambitieux. On sait par exemple que le Betis Séville fait le forcing pour le convaincre.

Aouar attend Milan et les Anglais

L’actuel sixième de Liga lui a transmis une offre concrète avec un contrat de cinq ans, assorti d’un salaire annuel à 2,5 millions d’euros. Le club andalou aurait également ajouté une prime à la signature de cinq millions d’euros, plus 30% sur une future revente. La proposition ne peut pas laisser Houssem Aouar indifférent. Mais selon le Corriere dello Sport, le milieu polyvalent de 24 ans n’y répondra pas dans l’immédiat. Le Gone préfère attendre les offres en provenance des destinations qui l’attirent davantage.

Houssem Aouar aurait trouvé un accord avec l'AS Roma dès cet hiver.



Il reste plus qu'à à l'OL de valider son départ vers l'Italie.



(@ASRomaPress) pic.twitter.com/zFinOvqDtQ — Media Gones™ (@Media_Gones) January 2, 2023

Houssem Aouar a effectivement un faible pour le Milan AC, intéressé par sa situation, mais qui n’a pas encore transmis de proposition, et pour la Premier League. A noter qu’en plus du Milan AC, d’autres formations italiennes comme l’Inter Milan auraient pris des renseignements. On parle même d'un accord avec la Roma. C’est dire à quel point le Français a la cote sur le marché des transferts. Lui qui n’a pourtant pas crevé l’écran cette saison, que ce soit sous les ordres de Peter Bosz ou avec Laurent Blanc qui attend bien plus de son milieu de terrain.