OL : Une montre à 0,2ME, des bijoux, des fringues, Memphis fait les comptes

Dans : OL, Ligue 1.

On l'a appris samedi, la maison de Memphis Depay a été braquée pendant le match Lyon-Nîmes, les cambrioleurs ayant réussi à neutraliser l'alarme du domicile de l'attaquant néerlandais, à moins que ce dernier ait tout simplement omis de l'activer. Quoi qu'il en soit, les malfrats ont vu via les réseaux sociaux que le joueur de l'Olympique Lyonnais était du genre bling-bling et ils n'ont pas été déçus par ce qu'ils ont pu emporter de chez Memphis Depay.

Selon Le Progrès, le fruit de ce larcin est colossal, puisque si on n'atteint peut-être pas les 1,5ME évoqués samedi, il dépasse le million d'euros. « Le butin serait constitué de vêtements et bijoux de luxe. Le montant du préjudice est en cours d’évaluation mais dépasserait le million d’euros, avec notamment une montre dont la seule valeur atteint déjà 200.000 euros », précise le quotidien régional, qui rappelle au passage que Memphis Depay est le sixième joueur lyonnais à subir ce genre de désagrément. Le dernier en date était Lisandro Lopez qui en 2010 avait vu son domicile être visité par des cambrioleurs pendant qu'il était en stage d'hiver au Maroc avec ses coéquipiers de l'Olympique Lyonnais.