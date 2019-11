OL : Une machine à buts pour 30 ME cet hiver, Lyon est prêt !

Dans : OL.

Nouvel entraineur de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia pourrait se voir offrir la possibilité de faire de gros changements dans son effectif cet hiver.

L’OL possède plusieurs joueurs suivis à l’étranger, et même si le club rhodanien n’a pas l’habitude de perdre des titulaires au mois de janvier, les sommes évoquées et les envies de Rudi Garcia pourraient tout bouleverser. Il est notamment question de la vente de Moussa Dembélé, avant-centre titulaire de l’équipe mais qui ne parvient pas à faire totalement l’unanimité. Pourtant, son profil et son jeune âge lui permettent d’être suivis par plusieurs clubs européens, et notamment Manchester United. Les Red Devils sont pressentis pour monter jusqu’à plus de 50 ME pour récupérer celui qui fut le buteur de Fulham et du Celtic Glasgow avant d’arriver à Lyon pour 22 ME.

S’il devait se confirmer, ce départ de taille provoquerait immédiatement une arrivée. Celle d’Osdonne Edouard, lui aussi en provenance du Celtic Glasgow, annonce le Daily Mail. Le club écossais souhaite récupérer 30 ME avec l’ancien buteur du PSG, et ce ne serait dès lors pas un problème pour l’OL avec la vente de Dembélé. De quoi changer les batteries offensives, et amener aussi un joueur qui connait une réussite insolente avec les espoirs tricolores, puisqu’Edouard a inscrit 11 buts en six sélections, tandis qu’il a marqué 12 buts et délivré 12 passes décisives avec le club écossais depuis le coup d’envoi de la saison.