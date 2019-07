OL : Un recrutement surprise à 5 ME en défense ?

Dans : OL, Mercato, Foot Mondial.

Un an après avoir fait venir Jason Denayer, l’Olympique Lyonnais a frappé encore plus fort en recrutant Joachim Andersen.

De quoi composer une solide charnière. Mais le club rhodanien n’en a peut-être pas fini avec ce secteur de jeu. En effet, Marcelo est annoncé sur le départ, ce qui correspond plus à la volonté de ses dirigeants qu’à la sienne. Ceci étant, si le Brésilien venait à céder sa place, le nom de son successeur a déjà fuité. Selon Sky Sports, l’OL fait partie des candidats à la signature d’Aaron Long. Cet international américain de 26 ans évolue avec les New York Red Bulls, chez qui il est un cadre de l’équipe.

Il possède encore deux ans de contrat, mais l’avantage d’avoir une clause libératoire à hauteur de 5 ME selon le média britannique. Son départ est à l’étude pour cet été, puisque West Ham a discuté à son sujet avec la franchise US, tandis que la Fiorentina est également intéressée par cet élément qui n’a jamais quitté le sol américain pendant sa carrière, évoluant en D2 locale avant d’exploser à New York en 2016 seulement. Depuis, il compte une petite dizaine de sélections avec les USA, et a été élu meilleur défenseur du championnat américain en 2018.