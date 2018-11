OL : Un peu agacé, JM Aulas exige ce gros changement !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Dimanche soir, c’était le choc de la D1 féminine entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.

Et les deux équipes, qui dominent outrageusement le championnat, se sont quittées sur un score de parité (1-1). Mais clairement, ce sont les Lyonnaises qui étaient les plus déçues après la rencontre. Et pour cause, un penalty assez évident a été oublié en faveur des filles de l’OL. Un fait de jeu qui a poussé le président Jean-Michel Aulas à réclamer l’aide de Noël Le Graët pour la professionnalisation de l’arbitrage féminin. Et cela au plus vite…

« Quand vous voyez que ces arbitres n’ont même pas les oreillettes comme les garçons, c’est donc encore beaucoup plus difficile. Si elles font une erreur, elles n’ont pas de rattrapage parce que personne ne peut leur expliquer qu’il y avait penalty. Du côté de la Fédération, je suis convaincu que Noël Le Graët me suivra sur ces demandes de professionnaliser l’arbitrage, d’aller vers la vidéo, les oreillettes, etc. Ceci étant, pour la promotion du foot féminin et pour l’envie que met le PSG pour avoir une équipe qui arrive aussi à gagner des titres, ce n’est pas plus mal qu’il y ait eu ce match nul. Ça va permettre au championnat de rester très indécis. A la fin de saison, on verra au Groupama Stadium qui est le plus fort de manière définitive » a expliqué un Jean-Michel Aulas agacé par l’arbitrage, mais heureux de voir enfin une équipe concurrencer l’OL en D1 féminine. Cela va au moins permettre d’entretenir le suspense durant les prochaines semaines…