OL : Un penaltygate à Troyes, et on connaît le coupable

Dans : OL, Ligue 1.

Scène désormais habituelle en Ligue 1 ce dimanche à Troyes : deux joueurs se sont chamaillés pour tirer le penalty.

Provoqué par Memphis, ce pénalty a fait l’objet d’une petite guerre puisque Mariano Diaz a insisté pour le tirer, estimant que son coéquipier avait déjà eu son compte avec son doublé. Mais le Néerlandais n’a pas lâché l’affaire, s’accrochant au ballon pour transformer ce pénalty. Et avant même la fin du match, le staff technique a fait savoir sur bein SPORTS que le débat n’avait pas lieu d’être, car Memphis était le tireur numéro 1, et Mariano le numéro 2. L’Espagnol a donc pensé pouvoir inverser cet ordre, mais cela n’a pas été le cas, et Diaz n’a pas masqué sa déception en voyant qu’il n’avait pas eu gain de cause.