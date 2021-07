OL : Un incroyable plan à trois avec Tottenham ?

Dans : OL.

C’est toujours le calme plat en ce qui concerne le marché des transferts à l’OL.

Les supporters ne sont pas spécialement sur les dents, puisque Peter Bosz a aussi demandé du temps pour faire sa revue d’effectif avant de trancher. L’arrivée d’un gardien est en cours, celle d’un avant-centre est jugée nécessaire. Pour le reste, cela pourrait dépendre des départs. Thiago Mendes a du mal à rejoindre le Brésil, tout comme Jean Lucas, qui, lui, marque des points cet été. Concernant des joueurs à la valeur marchande plus élevée et qui possèdent un bon de sortie, c’est encore très confus. Joachim Andersen doit encore trouver un point de chute en Angleterre, tandis qu’Houssem Aouar trouve aussi le temps long avec quasiment aucune offre depuis plus d’un an. Un club pourrait tout régler, et c’est bien évidemment Tottenham.

Selon ESPN, le président Daniel Levy rêve de faire d’une pierre deux coups, en renvoyant Tanguy Ndombélé à Lyon, tout en récupérant le Danois et le numéro 8 lyonnais. Un tour de magie qui va tout de même lui demander de délier les cordons de sa bourse, car l’OL demande 25 ME pour chacun de ses joueurs sur ce marché des transferts. Mais dernièrement, des évènements ont relancé cette double perspective. Fabio Paratici est arrivé comme directeur général des Spurs, avec toujours un goût très prononcé pour les deux joueurs. Ensuite, l’OL vient d’annoncer des pertes énormes, et Tottenham est persuadé de faire plier Jean-Michel Aulas à la table des négociations avec cette donne économique. Toutefois, impossible pour le moment de savoir si Ndombélé a envie de revenir en France, même si sa carrière s’enlise en Premier League. Sans compter que l’international français a un gros contrat avec le club londonien, et ses 7 ME annuels actuellement sont totalement incompatibles avec la grille salariale de l’OL.