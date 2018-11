OL : Un gros traitement de faveur pour Memphis à Lyon ?

Dans : OL, Mercato.

En cette semaine sans match, tout Lyon reste sur la polémique des déclarations de Memphis Depay après le match de samedi dernier à Angers.

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais n’a pas du tout digéré son passage sur le banc de touche en Anjou, et l’a fait vertement savoir devant les médias dès la fin de la rencontre. Des déclarations qui ont mis le feu au poudre, puisque Jean-Michel Aulas a rapidement tenté de désamorcer l’affaire, avant que Bruno Genesio ne s’en prenne au joueur néerlandais avant un entrainement cette semaine, devant tout le groupe et avec des propos très ciblés. L’entraineur lyonnais a-t-il voulu faire comprendre à son joueur qu’il ne pouvait pas forcément faire tout ce qu’il voulait ? Possible, d’autant plus que Memphis Depay a pu avoir ce sentiment d’impunité après les évènements de cet été.

En effet, le Néerlandais était tranquillement revenu de vacances avec une semaine de retard à la reprise, se prenant paisiblement en photo à l'étranger pendant que ses coéquipiers enchainaient les tests physiques et débutaient le premier stage de préparation. Jean-Michel Aulas avait promis de régler ça de manière sérieuse, mais Le Progrès affirme ce jeudi qu’il ne s’est finalement absolument rien passé. L’amende prévue de 10 % de son salaire ainsi que la pénalité pour chaque jour de retard ont été zappées par la direction qui a décidé de « passer l’éponge » sur cet événement qui avait pourtant énervé pas mal de monde à Lyon. Une décision prise pour éviter de faire des vagues, alors que Memphis Depay, malgré l’absence totale d’offre, répétait pendant l’été qu’il envisageait de jouer pour un « plus grand club que Lyon ». Reste à savoir si l’ancien de Manchester United passera encore à travers les gouttes après sa sortie médiatique remarquée.