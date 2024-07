OL ‍: Un grand d'Europe toque chez John Textor

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A un an de la fin de son contrat, Nicolas Tagliafico n’est pas certain de rester à l’OL d’autant que le profil de l’international argentin plait à certains cadors européens, dont l’Atlético de Madrid.

Il y a deux ans, l’Olympique Lyonnais a réalisé une très belle opération sur le marché des transferts avec la signature de Nicolas Tagliafico en provenance de l’Ajax Amsterdam pour seulement 4 millions d’euros. Pour un tarif raisonnable, l’OL s’est attaché les services d’une valeur sûre au poste de latéral gauche. Malgré les difficultés du club rhodanien, l’international argentin aux 63 sélections a bouclé deux bonnes saisons dans la capitale des Gaules en s’imposant comme un taulier de l’équipe, quelqu’en soit le coach. Mais à un an de la fin de son contrat, le natif de Rafael Calzada en Argentine n’est pas certain de poursuivre l’aventure chez les Gones.

Du côté de l’Olympique Lyonnais, on ne retiendra pas à tout prix le joueur, au salaire imposant et à un poste où Abner a été recruté en provenance du Bétis Séville il y a quelques semaines. En cas de belle offre, un départ de Nicolas Tagliafico n’est donc pas à exclure et selon les informations du site El Crack Deportivo, un club de Liga est sur les rangs... et non des moindres. En effet, l’Atlético de Madrid a récemment sondé l’OL au sujet de Nicolas Tagliafico et envisage de soumettre une offre pour recruter le défenseur argentin. Au poste de latéral gauche, les Colchoneros ne sont pas riches avec seulement Renildo comme titulaire et le jeune Javi Galan en doublure et l’idée de Diego Simeone est de s’offrir Nicolas Tagliafico afin d’avoir un vrai concurrent à l'ancien joueur de Lille, Renildo.

Direction l'Atlético pour Tagliafico ?

A en croire le média espagnol, Lyon n’est pas contre le départ de l’ancien défenseur de l’Ajax Amsterdam, mais n’a pas l’intention de le brader pour autant. John Textor et David Friio réclameraient 10 millions d’euros à l’Atlético de Madrid pour le transfert de l’international argentin de 31 ans. On ignore pour l’instant si le club espagnol, qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, s’alignera sur les exigences de l’OL. Mais un départ de Nicolas Tagliafico ne serait pas une surprise pour Pierre Sage, dont le club a besoin de vendre cet été pour compenser avec les nombreux achats. En revanche, ce potentiel départ devra impérativement être remplacé numériquement lors du mercato car à date, l’OL ne compte que Tagliafico et Abner à ce poste.