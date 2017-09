OL : Un ex-coéquipier voit déjà Ndombélé proche des Bleus

Dans : OL, Equipe de France.

Les choses vont très vite dans le monde du football, dans un sens comme dans l’autre, et Tanguy Ndombélé en est un parfait exemple.

Le milieu de terrain natif de Longjumeau a signé son premier contrat professionnel à Amiens il y a moins d’un an, alors qu’il était encore totalement inconnu en Ligue 2. Depuis, le joueur formé à Guingamp a connu la montée en Ligue 1, un transfert à Lyon, et une première très remarquée en Ligue 1 face au PSG. Une trajectoire impressionnante mais qui ne surprend pas son ancien capitaine au sein de l’ASC, Thomas Monconduit.

« Dès qu’il avait intégré le groupe professionnel à l’entrainement, on voyait qu’il était au-dessus du lot, même à 19 ans. L’année dernière, je disais déjà qu’il jouerait la Ligue des Champions dans 2 ou 3 ans. Je n’ai évidemment pas changé d’avis. Ce n’est que le début pour lui, il finira dans un grand club européen. Tanguy va faire une grosse saison en Ligue 1, il ira très loin et on peut même avoir une petite surprise en fin de saison. Laquelle ? Je conseille à Didier Deschamps de bien regarder les matchs de l’OL cette saison », glisse à Radio Scoop le joueur amiénois, persuadé que Ndombélé peut briller avec Lyon au point de faire le nombre chez les Bleus en vue de la Coupe du monde en Russie.