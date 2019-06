OL : Un deal Aulas-Tony Parker pour créer un monstre européen ?

Dans : OL, Ligue 1.

Les amateurs de sport le savent, lorsque l'on parle du FC Barcelone ou du Real Madrid, il n'y a pas que le football qui brille puisque ces deux clubs flambent également sur le scène européenne en basket ou en handball pour ne citer que ces deux sports. Même si l'Olympique Lyonnais est loin de se lancer dans un tel club omnisports, il semble que Jean-Michel Aulas et Tony Parker soient proches de joindre leurs idées, leurs forces et leur argent afin de créer du côté de la capitale des Gaules une structure à même de permettre à la fois à l'Olympique Lyonnais et à l'ASVEL de se développer toujours plus. Selon Le Progrès, OL Groupe s'apprête en effet à entrer de manière minoritaire, mais tout de même à hauteur de 3ME, dans le capital du club de basket de Tony Parker. Désormais retraité de la NBA, la star française veut développer son club, et à priori ce sera avec Jean-Michel Aulas, les deux hommes d'affaires s'appréciant mutuellement.

Et si JMA et TP discutent également d'une salle qui sera construite à côté du Groupama Stadium, ce rapprochement ira beaucoup plus loin annonce ce lundi Le Progrès. « Une entente OL-ASVEL, c’est la garantie de la création d’un mastodonte du sport français. Les deux entités sont déjà en pointe dans leur sport respectif. Face au PSG, Jean-Michel Aulas est le seul à arriver à maintenir son club chaque saison en Europe. Et tout le basket français semble derrière Tony Parker et son projet d’un club tricolore en Euroligue, avec l’espoir d’intégrer cette ligue fermée. Sans pour autant constituer un club omnisports façon Real ou Barça, la collaboration OL-ASVEL les placerait comme un poids lourd incontournable sur l’échiquier français, mais aussi européen. Car c’est bien là que se situe le champ d’action qui intéresse Jean-Michel Aulas et Tony Parker », précise le quotidien régional. Jean-Michel Aulas se doutait-il de tout cela en 1989 lorsqu'il a pris les commandes de l'Olympique Lyonnais ?