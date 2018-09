OL : Un complot contre Lyon ? L'accusation tombe

Dans : OL, Ligue 1.

Après avoir accordé une interview samedi à L'Equipe sur le thème de Bruno Genesio, Jean-Michel Aulas s'est brutalement retourné contre le quotidien sportif, estimant que ce dernier faisait clairement le jeu de ceux qui veulent déstabiliser l'Olympique Lyonnais et son entraîneur. En marge de la victoire de l'équipe féminine de l'OL, le président du club rhodanien est allé plus loin dans sa critique, affirmant qu'il y avait une campagne montée de toutes pièces afin de nuire à l'Olympique Lyonnais.

« L’équipe est bonne, on a les infrastructures et un coach qui a les qualités pour emmener l’équipe au plus haut niveau. Bruno l’a reconnu, l’anniversaire, c’est privé, et il est toujours délicat d’avoir ce genre d’altercation. Mais cela fait huit jours, tout a été dit, il y a eu une dimension de réplique extrêmement unifiée pour Bruno qui a éclairci un certain nombre de choses, il était inutile de revenir dessus. Il y a des tas d’endroits où il se passe des choses, et rien ne sort, c’est étonnant. Certaines choses sont orchestrées. Je m’interroge sur certaines pratiques, je saurai m’en souvenir » », prévient, dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas, qui via Twitter a vivement répondu à des supporters lyonnais qui l'interpellait concernant la situation actuelle du club de la capitale des Gaules. La trêve n'aura pas été calme du côté de Lyon, vivement que le Championnat reprenne.