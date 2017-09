OL : Trois sales notes pour des joueurs lyonnais

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Malgré une domination assez évidente, l’Olympique Lyonnais n’a que trop rarement su faire la différence face à l’Atalata Bergame, et concède donc un nouveau match nul dans son stade (1-1).

Une situation qui commence à se compliquer sérieusement pour les Rhodaniens dans leur poule d’Europa League. Au lendemain de la rencontre, les prestations individuelles ont été notées par L’Equipe, pour qui trois joueurs n’ont vraiment pas été au niveau de la rencontre. Si quasiment tout le monde a eu la note de 6/10, de Morel à Fékir en passant par Aouar et Ndombélé, c’est descendu sous la moyenne pour trois éléments.

Mariano Diaz, peu en vue devant, Kenny Tete, moins inspiré que lors des dernières sorties, et Lucas Tousart, sévèrement noté, ont récolté un 4/10. Bruno Genesio, qui avait fait confiance au noyau qui avait affronté Dijon, aurait-il du procéder à plus de changements, notamment en pointe, pour redonner du peps à son équipe ? L’absence d’un deuxième avant-centre de qualité et d’expérience ne lui laissait pas forcément beaucoup de choix.