OL : Tousart le fêtard c'est pas demain la veille

Dans : OL, Ligue 1.

Lucas Tousart n'a que 20 ans et forcément à cet âge les tentations peuvent être énormes pour un footballeur professionnel. Mais le joueur de l'Olympique Lyonnais connaît très bien l'importance de ce que l'on appelle la préparation invisible, et Lucas Tousart a clairement décidé d'avoir une hygiène de vie exemplaire afin de donner le meilleur de lui sur les terrains. Une attitude qu'il assume de manière claire et nette avant la réception de Caen ce dimanche au Groupama Stadium.

« Je fais tout pour bien récupérer. Entre le sommeil, les soins… il faut être vigilant à tout ce qu’on fait et pas seulement les jours de match ou lors des entraînements. Tout ce qu’on fait en-dehors du terrain a également de l’importance sur notre état de forme. Je ne suis pas fatigué même si, parfois, les jambes sont un peu plus lourdes. C’est difficile d’être tout le temps au top niveau, d’avoir la pleine possession de ses moyens. Mais on a des obligations de résultat et on doit faire le job », explique, sur le site de l’OL, Lucas Tousart, dont l'importance est devenue énorme au sein du groupe de Bruno Genesio cette saison. Comme quoi, son attitude en dehors des terrains n'est pas inutile.