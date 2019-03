OL : Cet énorme deal avec le PSG, Aulas est d'accord à 100 %

Dans : OL, Mercato, PSG.

Parmi les rares satisfactions lyonnaises à Barcelone ce mercredi soir, se trouve incontestablement Tanguy Ndombele.

Il a été le seul à pouvoir conserver le ballon, à provoquer ses adversaires les yeux dans les yeux, tout en effectuant son travail de récupérateur. Sa capacité à créer des déséquilibres en fait un joueur très suivi en vue de l’été prochain, et pourrait donc provoquer son départ. Car Jean-Michel Aulas a déjà prévenu, il n’y aura pas beaucoup de transferts majeurs l’été prochain, malgré la grande valeur de certains joueurs. Et s’il a montré qu’il a le niveau Ligue des Champions et qu’il est capable de répondre présent dans les grands matchs, l’ancien amiénois pourrait bien continuer d’intéresser le PSG. D’ailleurs, le président lyonnais n’y est pas opposé, comme il l’a confié au média Le Revenu.

« Vendre au PSG ? Sans aucun problème. J’en serais même fier. Si le PSG veut acheter Tanguy Ndombelé il n’y a aucun problème. Il n’y pas de querelle malsaine avec les dirigeants du PSG. Nasser Al Khelaifi est un homme loyal et brillant que j’admire », a livré le dirigeant rhodanien, qui a confié également son rêve de vendre un joueur pour 70 ME. Un coup double avec le transfert de Ndombélé à Paris ?