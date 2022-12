OL : Tolisso, l’énorme renfort du mercato ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Blessé avant la trêve internationale, Corentin Tolisso est de retour en forme et profite de la préparation hivernale de l'OL pour se refaire la cerise.

Victime d’une grosse blessure musculaire à Rennes le 16 octobre dernier, Corentin Tolisso profite de la trêve hivernale pour se refaire une santé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tous les voyants sont au vert pour le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais à 16 jours de la reprise de la Ligue 1 avec le déplacement à Brest. Face à Liverpool lors du match amical remporté par l'Olympique Lyonnais dimanche (3-1), Corentin Tolisso était titulaire, preuve que l’international français est sur le retour. Dans son édition du jour, L’Equipe estime même que Corentin Tolisso pourrait être le joueur qu’il a manqué à Laurent Blanc lors des premiers matchs du nouvel entraîneur lyonnais à la tête des Gones lors de la seconde partie de saison. De très bon augure pour le club rhodanien et pour Laurent Blanc.

Tolisso de retour en forme, Laurent Blanc aux anges

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Il pourrait être la recrue attendue au milieu tant Blanc apprécie ses qualités » glisse L’Equipe dans son édition du jour. Corentin Tolisso est sur le retour, une bonne nouvelle pour l’entraîneur de l’OL qui a par ailleurs expliqué après la victoire contre Liverpool qu’il était satisfait du stage à Dubaï et du dernier match amical effectué par son équipe. « On est plus réjouis que contre Arsenal, mais l’objectif reste le même, le 28 décembre à Brest. Toute la dose de travail, il faut l’encaisser. On passera par des moments difficiles mais qui deviendront très positifs pour la deuxième partie de saison. Ici, on a su profiter des conditions climatiques très agréables et positives pour pouvoir bien travailler. Et ça, c'était un des objectifs de cette préparation. On a eu des gens qui étaient à disposition et qui ont été magnifiques avec nous, très professionnels. La nourriture est bonne, le temps est bon : on a passé une fort belle semaine. Maintenant, on retourne à Lyon et croyez-moi, le temps n'est pas tout à fait le même » a analysé Laurent Blanc, qui n’a rien d’autre en tête que le rendez-vous du 28 décembre prochain à Brest en Ligue 1 et qui espère donc compter sur un effectif au top physiquement et sur un Corentin Tolisso de retour en forme pour enclencher une bonne dynamique en championnat.