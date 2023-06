OL ‍: Toko Ekambi provoque une bataille entre cadors

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De retour de prêt en provenance de Rennes, Karl Toko Ekambi devrait définitivement quitter l’Olympique Lyonnais cet été. L’attaquant en conflit avec les supporters rhodaniens ne manque pas de sollicitations en Turquie, où les plus grands clubs s’arrachent sa signature.

En concluant le prêt payant (1,5 million d’euros hors bonus) de Karl Toko Ekambi en janvier dernier, le Stade Rennais avait sûrement espéré mieux. L’attaquant polyvalent n’a pas vraiment répondu aux attentes de l’entraîneur Bruno Genesio, avec seulement cinq buts et deux passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues.

« Karl Toko, pense au mercato . On ne veut pas te revoir avec notre maillot ! »



La banderole des ultras lyonnais visant Karl Toko Ekambi 👎🏾. pic.twitter.com/fQFWe6qjRH — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗼𝘂𝗻𝗮𝗶𝘀 🇨🇲🦁 (@JoueursCMR) May 19, 2023

Le bilan n’est pas suffisant pour convaincre les Rouge et Noir de négocier son transfert définitif, d’autant que son prêt n’était pas assorti d’une option d’achat. Karl Toko Ekambi ne portera donc pas le maillot de Rennes la saison prochaine, ni celui de l’Olympique Lyonnais. Certes, l’international camerounais a encore un an de contrat chez les Gones. Mais compte tenu de ses relations très tendues avec les supporters rhodaniens, un retour, ne serait-ce qu’à l’entraînement à la reprise, paraît improbable.

Un club saoudien dans la course

Les hostilités entre les deux parties sont connues et n’ont jamais cessé malgré le départ provisoire du joueur en Bretagne. Reste à savoir où rebondira le Lyonnais. N’en déplaise à ses nombreux détracteurs, Karl Toko Ekambi possède une sacrée cote en Turquie ! Le média local NTV Spor révélait en début de semaine l’intérêt de Besiktas, prêt à transmettre une offre de 2,5 millions d’euros.

Et ce samedi, nos confrères de RMC nous apprennent que Galatasaray et Fenerbahçe s’intéressent également à l’ancien joueur de Villarreal. Ce sont donc les trois cadors de Süper Lig qui devraient s’affronter sur ce dossier, pour le plus grand bonheur de l’Olympique Lyonnais qui ne retiendra évidemment pas son indésirable. A noter que le club saoudien d’Al-Shabab pourrait les devancer, une offre pour un contrat de deux ans ayant été envoyée au Lion Indomptable.