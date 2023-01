OL : Toko-Ekambi à Rennes pour 1,5 million d'euros

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après bien des tergiversations, le dossier Karl Toko-Ekambi semble devoir se régler dans les prochaines 48 heures. Le joueur a choisi sa destination.

Depuis quelques jours, l'Olympique Lyonnais attendait de savoir où Karl Toko-Ekambi voulait jouer la saison prochaine, car l'avis du joueur était décisif en attendant de trouver un accord financier. Et selon RMC, alors que le Stade Rennais et le Celta Vigo étaient à la lutte, l'attaquant international camerounais a finalement choisi de rester en Ligue 1 et de rejoindre le club breton. Le média précise que Karl Toko-Ekambi devrait passer sa visite médicale jeudi à Rennes avant de signer son contrat de prêt. Pour aboutir à un accord avec l'Olympique Lyonnais, les dirigeants rennais ont accepté de verser 1,5 million d'euros.