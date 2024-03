France ‍: Cherki finalement appelé avec les Espoirs

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Rayan Cherki n'avait pas été retenu par Thierry Henry avec l'équipe de France U23. Mais face à plusieurs forfaits, le joueur de l'OL vient d'être convoqué.

Auteur d'un but et d'une passe décisive après être entré en jeu en seconde période vendredi soir lors de la victoire de Lyon à Toulouse, Rayan Cherki avait reconnu après son énorme match qu'il avait été piqué au vif par la décision de Thierry Henry de ne pas le convoquer pour les matchs de l'équipe de France Espoirs contre les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire. Mais ce lundi, le joueur de l'Olympique Lyonnais a reçu un appel du staff tricolore et il est attendu dans la journée à Clairefontaine. Motif de ce changement de programme, le forfait de deux joueurs. « Georginio Rutter (Leeds United FC) et Joris Chotard (Montpellier HSC) sont forfaits avec la sélection U23 pour affronter la Côte d’Ivoire et les États-Unis. Rayan Cherki est appelé en renfort et rejoindra le groupe dans l’après-midi. Le sélectionneur Thierry Henry se laisse le temps de la réflexion pour rappeler éventuellement un autre joueur », précise la Fédération Française de Football dans un communiqué.