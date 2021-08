OL : Thiago Mendes et Lyon, sa femme annonce le divorce

Dans : OL.

Après avoir vendu Joachim Andersen, l’OL pourrait enregistrer en ce début du mois d’août les départs de Jean Lucas et de Thiago Mendes.

Les premières recrues de l’ère Juninho prennent la porte. Après avoir bouclé le départ de Joachim Andersen pour 20 ME bonus compris à Crystal Palace, l’Olympique Lyonnais est sur le point de vendre Jean Lucas à Monaco. Un départ qui laisse des regrets chez les supporters rhodaniens, qui ne trouveront en revanche rien à redire en ce qui concerne le futur transfert de Thiago Mendes. Deux ans après son arrivée en provenance de Lille pour 25 ME, le Brésilien va également faire ses valises. Cela ne fait plus de doutes puisque selon les informations obtenues par le média O-Dia, deux dirigeants de Flamengo ont atterri dimanche à Lyon pour négocier le transfert de Thiago Mendes.

Após novo atropelo em campo, Flamengo prepara avanço no mercado. Em Lyon (FRA), Braz e Spindel negociam por Thiago Mendes. Negócio é difícil e requer cautela



Flamengo atropela em campo e entra em semana chave por reforços no mercado https://t.co/2PzY0rykXS via @UOLEsporte @UOL — Leo Burlá (@leo_burla) August 2, 2021

Bruno Spindel et Marcos Braz sont en France pour négocier avec Juninho, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot un deal satisfaisant pour les deux clubs au sujet de Thiago Mendes. Dans les colonnes du progrès, le directeur sportif brésilien de l’OL a d’ailleurs confirmé que le départ de l’ancien Lillois était quasiment inévitable. « Il est officiellement sur la liste des transferts » a lancé Juninho. Dans le clan de Thiago Mendes, on attend un dénouement rapide.

La femme de Thiago Mendes a quitté Lyon pour le Brésil

L’épouse du milieu défensif de l’Olympique Lyonnais est déjà au Brésil. Et sur son compte Instagram, elle a publié un message de Thiago Mendes dans lequel le Brésilien lui dit : « Je serais là la semaine prochaine si Dieu le veut ». Autant dire que tout le monde attend un dénouement rapide de ce dossier pour tourner la page d’une aventure très contrastée pour Thiago Mendes à Lyon. A la rue lors de sa première saison, Mendes a réalisé une seconde année correcte sous la houlette de Rudi Garcia, sans pour autant répondre aux attentes placées en lui, mais cela n'a visiblement pas été suffisant pour convaincre les dirigeants de l'Olympique Lyonnais de le conserver plus longtemps dans l'effectif. Et c'est donc au Brésil que va continuer sa carrière, du moins si un accord se confirme.