OL : Thiago Mendes et Lyon, balle de match !

Dans : OL.

Pas retenu par Peter Bosz pour le dernier match de préparation, ce samedi contre Porto, Thiago Mendes est proche de la sortie. Des dirigeants brésiliens devraient rencontrer leurs homologues de l'OL dans les prochains jours.

Ce n’est plus vraiment un secret, Thiago Mendes veut quitter Lyon, et cela tombe bien puisque dans le même temps le nouvel entraîneur néerlandais de l’OL ne compte pas sur l’ancien Lillois. Mais il faut désormais trouver une solution honorable pour les deux camps, car Jean-Michel Aulas n’a aucun intérêt à brader le milieu de terrain brésilien, lequel est motivé pour rentrer au pays. Depuis quelques jours, Marcos Braz et Bruno Spindel, deux dirigeants de Flamengo sont arrivés en Europe et pas pour faire du tourisme. Dans un premier temps, le duo a obtenu un accord avec le club suisse de Lugano, qu’Hugo Moura va rejoindre sous forme de prêt, tandis qu’un deal est proche pour le transfert à Fulham de Rodrigo Muniz moyennant 8 millions d’euros. Mais c’est désormais le dossier Thiago Mendes qui va occuper les deux dirigeants du club brésilien.

Au menu de Marcos Braz et Bruno Spindel dans les prochains jours, un rendez-vous avec l’Olympique Lyonnais pour évoquer le dossier Thiago Mendes. Globo Esporte confirme que Flamengo souhaite toujours se faire prêter le milieu défensif de l’OL, et que dans le camp sud-américain on est « optimiste » concernant une négociation constructive avec Juninho et Jean-Michel Aulas. Et cela même si pour l’instant le deal avance très lentement sur les deux points qui bloquent le départ de Mendes, à savoir les clauses et le montant de ces clauses. Le média brésilien affirme que l’Olympique Lyonnais n’est pas pressé de finaliser cette transaction, mais que l'OL et Flamengo devraient finalement s'entendre tant l'intérêt de tout le monde est convergeant.